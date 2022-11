Wintertransfer: Inter plant Thuram-Treffen in Katar

Spätestens im kommenden Sommer werden sich die Wege von Marcus Thuram und Borussia Mönchengladbach nach Ablauf des Vertrags trennen. Im Winter könnten die Fohlen nochmal die Kasse klingeln lassen und den WM-Fahrer ein halbes Jahr vor Vertragsende zu Geld machen.

Offiziell darf der Franzose ab dem 1. Januar ohne explizite Zustimmung seines Noch-Arbeitgebers mit einem anderen Klub über einen Vertrag für die kommende Saison verhandeln. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, will Inter Mailand dem zuvorkommen und noch während der Weltmeisterschaft in Katar die Weichen für den geplanten Wintertransfer stellen.

Treffen in Doha

Demzufolge planen die Mailänder während des Turniers in der Hauptstadt Doha Verhandlungen mit der Entourage des 25-Jährigen. Konkurrenz sollen die Italiener vor allem vom FC Bayern fürchten.

Um dem Gehaltswettbieten in der kommenden Rückrunde aus dem Weg zu gehen, sei man in der Modestadt bereit, in eine Ablöse zu investieren. Völlig offen ist allerdings, ob der Franzose sowie dessen aktueller Arbeitgeber da mitspielen. Die Schmerzgrenze der Fohlen liegt dem Vernehmen nach bei zehn Millionen Euro Ablöse.