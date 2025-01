West Ham: Steidten-Aus beschlossen

Die Tage von Tim Steidten als Technischer Direktor bei West Ham United sind gezählt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist das Aus des gebürtigen Bremers beim Verein beschlossene Sache. Die genauen Bedingungen seines Ausscheidens werden demzufolge gerade intern erörtert. Steidten hatte im Sommer 2023 bei den Londonern angeheuert und war seitdem für die Kaderplanung und die Scoutingabteilung des Klubs verantwortlich.

Um diese Belange wird sich zukünftig Kyle Macaulay kümmern. Der Rekrutierungsanalyst ist ein alter Mitstreiter des neuen Trainers Graham Potter und soll seine Arbeit auch offiziell in den kommenden Tagen antreten. Gegenwärtig werden bereits Anfragen für Steidten an den zukünftigen neuen Mann weitergeleitet, so das Fachportal.