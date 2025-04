Inter bindet Sturmjuwel Esposito

Die Zukunft von Francesco Pio Esposito liegt weiterhin bei Inter Mailand. Wie die Nerazzurri mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 19-jährigen Torjäger bis 2030 verlängert. Das ursprünglich geltende Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen.

Der Youngster hat sich in der laufenden Saison bei Spezia Calcio für höhere Aufgaben qualifiziert. Bei seiner Leihstation in der Serie B erzielte der 1,91 Meter große Mittelstürmer 14 Tore in 29 Spielen. Außerdem gehört Esposito zur U21-Nationalmannschaft der Italiener, erzielte dort in elf Partien sieben Treffer.