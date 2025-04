Bayern-Talent vor Bundesliga-Wechsel?

Der sportliche Fokus des FC Bayern liegt aktuell klar auf dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen Inter Mailand. Immerhin muss die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in Italien einen 1:2-Rückstand aufholen, um den Traum vom Finale dahoam 2.0 weiter aufrechtzuerhalten.

Im Hintergrund arbeitet Sportvorstand Max Eberl mit seinem Team an wichtigen Vertragsverlängerungen. Während jedoch die Kontrakte altgedienter Stars wie Manuel Neuer (39) oder Joshua Kimmich (30) bereits verlängert wurden und auch Gespräche mit Leroy Sané (29) laufen, droht den Münchnern ein Toptalent verlorenzugehen.

Vertrag läuft aus

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben mehrere Bundesligisten Interesse an Felipe Chávez, der in dieser Spielzeit in der U19 und der zweiten Mannschaft des FCB zum Einsatz kommt, und locken mit der Perspektive Bundesliga. Der 18-Jährige ist in dieser Saison eines der formstärksten Campus-Talente, hat allerdings nur noch einen Kontrakt bis zum Sommer.

In 28 Einsätzen für beide Teams hat der offensive Mittelfeldspieler, der auch in der UEFA Youth League für Bayern aufläuft, wettbewerbsübergreifend zwölf Tore erzielt und zwölf Vorlagen gesammelt.

Nächster Schritt muss passen

Laut der Boulevardzeitung soll für den peruanischen U20-Nationalspieler ein Verbleib bei den Münchnern zwar gut denkbar sein. Ein fixer Abgang oder zumindest eine Verlängerung mit anschließender Leihe seien aber ebenfalls mögliche Optionen.

Chávez drängt auf den nächsten Schritt in seiner Karriere und macht seine Entscheidung laut ‚Bild‘ auch davon abhängig, wo ihm die besten Chancen auf viele Einsätze und eine gute Entwicklung geboten werden.

In der Vergangenheit trainierte der Offensivspieler bereits einige Male bei den FCB-Profis mit. Ob ihm jedoch im stargespickten Kader der Münchner der große Durchbruch gelingen kann, ist ungewiss.