Kramaric: „Es passt hier einfach“

Andrej Kramaric hat erklärt, warum er nach wie vor gerne für die TSG Hoffenheim spielt. „Ich bin jetzt fast sechs Jahre hier, und es war bisher eine hervorragende Zeit, die ich sehr genossen habe. Ich habe in Heidelberg, wo ich wohne, ein wunderbares Leben. Es passt hier einfach, und dafür bin ich sehr dankbar“, erklärt der 30-Jährige im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘. Bereits seit 2016 ist Kramaric für die Kraichgauer aktiv.

Aufgrund seiner starken Leistungen im Hoffenheimer Trikot war der Kroate in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden. Ein Transfer kam aber nie zustande. Gut möglich, dass sich das ändert, wenn sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. „Sollte ich doch irgendwann einmal weggehen, werde ich sehr gerne hierher zurückkehren. Aber was die Zukunft wirklich bringen wird, das bleibt abzuwarten“, so der Stürmer.