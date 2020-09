Muto wechselt zu Eibar

Yoshinori Muto verlässt Newcastle United vorübergehend und wechselt nach Spanien. Wie La Liga-Klub SD Eibar mitteilt, wird der 28-jährige Japaner für eine Spielzeit von den Magpies ausgeliehen. Eine Kaufoption besitzt der spanische Klub für den ehemaligen Mainz-Stürmer nicht.

Vor zwei Jahren war Muto für rund elf Millionen Euro von den Rheinhessen nach Newcastle gewechselt. In insgesamt 25 Premier League-Partien gelang dem Rechtsfuß lediglich ein Treffer, zudem wurde für die neue Saison mit Callum Wilson einen weiterer Sturmkonkurrent verpflichtet. Bei Eibar will Muto seine Karriere nun wieder in Schwung bringen.