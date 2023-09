Wolfsburg-Duo droht Ausfall

Der VfL Wolfsburg muss am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) wohl auf seine Sommer-Neuzugänge Moritz Jenz (24) und Rogério (25) verzichten. Innenverteidiger Jenz „plagen derzeit Sprunggelenksschmerzen. Er hatte die ersten zwei Tage der Woche nicht trainiert und auch gestern musste er das Training abbrechen. Bei ihm sieht es nicht so gut aus für das kommende Wochenende“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz vor der Begegnung.

„Bei Rogerio hat gestern die linke Wade Schmerzen verursacht. Auch bei ihm sieht es für das Spiel gegen Frankfurt nicht so gut aus. Ansonsten sind alle – außer die Langzeitverletzten – dabei“, so Kovac. Sowohl Lenz als auch Rogério waren in der Wolfsburger Elf zuletzt gesetzt.