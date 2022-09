Neuer Klub für Cannavaro

Fabio Cannavaro hat erneut ein Traineramt übernommen. Der italienische Zweitligist Benevento Calcio verkündet die Verpflichtung des 49-Jährigen. Zu Vertragsmodalitäten macht der Klub keine Angaben.

Für Cannavaro ist es die erste Station in seiner italienischen Heimat seit dem Beginn seiner Trainerkarriere. In den vergangenen Jahren leitete der Weltmeister von 2006 in China und Saudi-Arabien Mannschaften an. Den Guangzhou FC hatte er bis September 2021 trainiert und war seitdem ohne Verein.