Neunter Neuzugang für Aufsteiger Burnley

Wilson Odobert geht den nächsten Schritt seiner Karriere und wechselt in die Premier League. Der Aufsteiger FC Burnley sichert sich die Dienste des 18-jährigen Flügelspielers und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der französische U20-Nationalspieler kommt vom Ligue 1-Absteiger ES Troyes AC.

In der vergangenen Saison steuerte er sechs direkte Torbeteiligungen bei. „Ich möchte in Burnley so viel wie möglich spielen. Ich möchte mich so gut wie möglich in die Mannschaft einbringen, in der Mannschaft bleiben und das Beste für den Verein geben, was ich kann“, sagt Odobert über seinen Wechsel.