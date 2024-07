Milan verkündet Pavlovic-Deal

Strahinja Pavlovic zieht es in die Serie A. Wie der AC Mailand bekanntgibt, wechselt der 23-Jährige von RB Salzburg zu den Rossoneri. Bei Milan erhält der 1,94 Meter große Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison. „Strahinja hat beim FC Red Bull Salzburg sehr gute Leistungen gezeigt und eine großartige Entwicklung durchgemacht. Wir sind überzeugt, dass er auch dort seine Qualität unter Beweis stellen wird, und wünschen Pavlo alles Gute und eine erfolgreiche weitere Karriere“, heißt es in der offiziellen Verabschiedung bei RBS. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach etwa 18 Millionen Euro nach Österreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavlovic war 2022 von der AS Monaco nach Österreich gewechselt. Für den Brauseklub lief der serbische Nationalspieler in 71 Partien auf und wurde mit seiner Mannschaft 2023 österreichischer Meister. „Ich bin als junger Spieler zum FC Red Bull Salzburg gekommen und kann heute sagen, dass es die beste Entscheidung war, die ich zum damaligen Zeitpunkt treffen konnte. Jetzt aber spüre ich, dass ich für den nächsten Schritt und für neue Aufgaben bereit bin. Ich werde sehr gern und mit vielen positiven Erinnerungen an meine Zeit in Salzburg zurückdenken“, so Pavlovic.