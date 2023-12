Pokal-Auslosung: Bayer empfängt VfB, Gladbach zum Underdog

Mit Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart sind nur noch drei Erstligisten in der Runde der letzten Acht vertreten. Vier Teams halten die Zweitliga-Fahne hoch (K’lautern, St. Pauli, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf). Klarer Underdog ist Drittligist 1. FC Saarbrücken, der nach dem Karlsruher SC und Bayern München nun auch noch Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausgetragen werden die Viertelfinal-Begegnungen im neuen Jahr. Die Partien sind für vier einzelne Tage angesetzt, sollen am 30. und 31. Januar sowie am 6. und 7. Februar stattfinden werden. Das Endspiel steigt am 25. Mai im Berliner Olympiastadion.

Lese-Tipp

Wildes BVB-Gerücht: Folgt Terzic auf Kehl?

Die Paarungen