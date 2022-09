Villa leiht Bednarek

Jan Bednarek verlässt den FC Southampton, bleibt der Premier League jedoch erhalten. Der polnische Nationalspieler wechselt per Leihe für ein Jahr zum Ligakonkurrenten Aston Villa.

Seit 2017 gehört der 26-Jährige zum Aufgebot der Saints und absolvierte 153 Pflichtspiele für seinen Arbeitgeber. Die Villans sind seine zweite Station auf der Insel.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Jan Bednarek on a season-long loan from Southampton. ✅