Chelsea optimistisch bei BVB-Flirt Webster

Der FC Chelsea rechnet sich gute Chancen aus, Charlie Webster an sich binden zu können. Dem ‚Telegraph‘ zufolge sind die Blues optimistisch, dass der 16-jährige Mittelfeldspieler einen Profivertrag unterschreiben wird, sobald er am 31. Januar 2021 17 Jahre alt wird.

Am Wochenende hatte die ‚Sun‘ Webster mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Schwarz-Gelb soll informiert worden sein, dass Webster für einen Transfer zur Verfügung stehen könnte. Die Chancen auf Spielpraxis auf hohem Niveau wären in der Bundesliga womöglich größer als in der Premier League.