BVB wildert in London | Neymar provoziert PSG

Chelsea-Talent nach Dortmund?

Borussia Dortmund wirft den Blick einmal mehr nach England. Die ‚Sun‘ berichtet vom BVB-Interesse am zentralen Mittelfeldspieler Charlie Webster. Der 16-Jährige steht beim FC Chelsea unter Vertrag und ist englischer U16- und U17-Nationalspieler. Schwarz-Gelb soll informiert worden sein, dass Webster für einen Transfer verfügbar stehen könnte. Die Chancen auf Spielpraxis auf hohem Niveau wären in der Bundesliga womöglich größer als in der Premier League. Jadon Sancho hat’s vorgemacht.

Neymar provoziert PSG

Neuer Sommer, neuer Versuch. Neymar hofft auf eine Rückkehr zum FC Barcelona, daran hat sich auch knapp ein Jahr nach dem missglückten Comeback 2019 nichts geändert. Die ‚Sport‘ titelt: „Neymar – Nein zu PSG, Ja zu Barça“. Der Brasilianer ist bereit, einen Wechsel ins Camp Nou mit (fast) allen Mitteln zu erzwingen. Vor einem Jahr verweigerte Neymar zeitweise die Teilnahme am Training, nun heißt es, der 28-Jährige wolle im Zuge der Coronakrise Gehaltseinbußen nicht zustimmen. Der Anfang einer weiteren Transfer-Posse? Die ‚Sport‘ jedenfalls meint: „Neymar eröffnet einen neuen Krieg“.

Fener-Interesse an Marcelo

Altstars in die Süper Lig – kein ganz neues Konzept, bei den dortigen Fans aber äußerst gern gesehen. Der nächste Kandidat für einen Wechsel in die Türkei ist Marcelo von Real Madrid. Fenerbahce denkt laut der ‚Fotomac‘ über einen Transfer des brasilianischen Linksverteidigers nach. Real würde Marcelo, der am Dienstag seinen 32. Geburtstag feiert, wohl ziehen lassen.