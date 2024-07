Aubameyang verkündet OM-Abschied

Pierre-Emerick Aubameyang wird Olympique Marseille nach nur einem Jahr verlassen. Via Social Media kündigt der Stürmer seinen Abschied an. „Ich hatte hier ein emotionales Jahr und möchte mich beim gesamten Klub, dem Staff, meinen Teamkollegen und den Fans bedanken“, so der 35-Jährige.

Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2026. Wohin es den Gabuner nun zieht, ist bereits klar: Aubameyang steht vor dem Transfer zum saudi-arabischen Al Qadsiah. Zudem ist bekannt, wer auf den Routinier bei OM folgen wird: Mit Mason Greenwood (22) sind sich die Franzosen bereits einig.