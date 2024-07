FC Bayern: Palhinha hat unterschrieben

João Palhinha (29) hat sein neues Arbeitspapier beim FC Bayern digital unterzeichnet. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Vernehmen nach bindet sich der portugiesische Sechser bis 2028 inklusive einjähriger Verlängerungsoption an den deutschen Rekordmeister. Laut dem Bezahlsender stößt der EM-Teilnehmer nach seinem Urlaub in zwei Wochen zur Mannschaft dazu.

Schon am gestrigen Mittwochabend sickerte durch, dass der Deal in trockenen Tüchern ist und Palhinha selbst letzte Details mit dem FC Fulham geklärt hat. An die Cottagers wandern rund 50 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni. Mit der offiziellen Verkündung ist schon heute zu rechnen.