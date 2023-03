PSG-Besitzer machen zweites United-Angebot

Die potenzielle katarische Übernahme von Manchester United nimmt an Fahrt auf. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, bereitet Scheich Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani ein zweites Angebot vor, dass in der nächsten Woche bei der Glazer-Familie, den aktuellen Besitzern der Red Devils, eingehen soll. Die katarischen Investoren glauben dem Bericht zufolge, dass dieses in einer überzeugenden Höhe liege.

Unter der Anzeige geht's weiter

Al Thani ist Teil der Familie des ehemaligen Emirs von Katar, der Besitzer von Paris St. Germain ist. Der 42-Jährige gab bereits in den vergangenen Wochen ein Angebot an die verkaufsbereiten Glazers ab, das diese Medienberichten zufolge aber als zu niedrig ansahen. Neben Al Thani ist auch der Ineos-Unternehmer Jim Ratcliffe ein ernstzunehmender Mitbieter.

Lese-Tipp

Bericht: Auch BVB an Benfica-Juwel Silva dran