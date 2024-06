Dreikampf um Ex-Schalker Wellenreuther

Timon Wellenreuther weckt sowohl in der Serie A als auch in der Eredivisie Begehrlichkeiten. Laut ‚Sky‘ bekunden Inter Mailand, die AS Rom und die PSV Eindhoven konkretes Interesse am 28-jährigen Keeper, der Feyenoord Rotterdam ein Jahr vor Vertragsende per Ausstiegsklausel verlassen könnte.

Besagter Passus soll sich bei knapp unter zwei Millionen Euro einpendeln. Dem Bericht zufolge kann sich der frühere Schalke-Profi aber auch einen Verbleib in Rotterdam vorstellen, sollte die aktuelle Nummer eins Justin Bijlow (26) den Abflug machen. Wellenreuthers oberste Priorität ist es, regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen.