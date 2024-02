VfL: Lacroix reagiert auf Wechselgerüchte

Maxence Lacroix lässt sich mit Blick auf seinen bis 2025 datierten Kontrakt beim VfL Wolfsburg nicht in die Karten schauen. Angesprochen auf die kurze Vertragslaufzeit antwortet der 23-jährige Innenverteidiger gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘: „Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass es nicht gut ist, darüber nachzudenken, was in der Zukunft kommen könnte. Für mich ist es wichtig, fokussiert zu bleiben und sich mit dem zu beschäftigen, was jetzt ist. Über alles andere kann man später sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch zu den kursierenden Wechselgerüchten bezieht Lacroix Stellung: „Schauen Sie, auf der einen Seite hat man seine Familie, auf der anderen die Freunde: In der Familie reden wir nicht über solche Dinge, weil alle wissen, wie ich über solche Gerüchte denke. Sollten mich Freunde gerade jetzt in unserer schwierigen Situation auf diese Gerüchte ansprechen, kann ich nur sagen: Der- oder diejenige kennt mich nicht gut genug.“