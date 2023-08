Digne auf dem Sprung in die Heimat

Lucas Digne steht kurz vor der Rückkehr nach Frankreich. Nach Informationen von ‚RMC‘ laufen fortgeschrittene Verhandlungen mit dem OGC Nizza. Der 30-jährige Linksverteidiger sieht bei Aston Villa unter Trainer Unai Emery keine Perspektive mehr. Nizza hat folglich leichtes Spiel und peilt eine Leihe mit Kaufoption an.

Ausgebildet wurde Digne beim Ligarivalen OSC Lille, ehe er über die Stationen Paris St. Germain, AS Rom, FC Barcelona und FC Everton bei seinem aktuellen Arbeitgeber landete. Nach insgesamt 159 Einsätzen in der Premier League geht es nun voraussichtlich zurück in die französische Heimat, wo er bislang auf 79 Erstligaspiele kommt.