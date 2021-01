Karaman verspricht Fortuna-Verbleib

Kenan Karaman plant keinen Wechsel im angelaufenen Winter-Transferfenster. „Ich habe das klar signalisiert. Auch die Fans brauchen sich keine Sorgen machen. Ich will mit der Fortuna den Aufstieg schaffen“, äußerte sich der Angreifer im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg über den SC Paderborn bei ‚Sky‘. Die Düsseldorfer haben nach fünf Siegen in Serie einen Punkt Rückstand auf Relegationsrang drei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karaman, im Fortuna-Team gesetzt, steht nur noch bis Sommer unter Vertrag. „Was am Ende der Saison passiert, wird man sehen“, so der 26-Jährige, der nach FT-Informationen ein Thema bei den Wolverhampton Wanderers und Sampdoria Genua ist.