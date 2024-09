S04: Manga kommentiert Raúl-Gerüchte

Ben Manga hat Stellung zu den Gerüchten bezogen, dass der FC Schalke auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer auch Ex-Spieler Raúl ins Visier genommen haben soll. „Seitdem er hier war, höre ich immer seinen Namen, sobald jemand entlassen wird. Natürlich ist Raúl ein Name, der begeistert. Das ist normal, dass ihr euch automatisch mit dem Namen beschäftigt – und wir es vielleicht auch tun“, so der 50-jährige Kaderplaner, der aktuell die sportliche Gesamtleitung innehat, am heutigen Dienstag gegenüber Medien.

„Entscheidend ist nicht schnell – entscheidend ist, den Richtigen zu finden“, führte Manga fort. Berichten zufolge soll Raúl selbst als Coach der Zweitvertretung von Real Madrid nicht gänzlich zufrieden sein. Für den Fall der Fälle befinden sich aber auch etliche Alternativen im Schalker Fokus, darunter unter anderem Alemannia Aachens Cheftrainer Heiner Backhaus.