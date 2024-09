Trainersuche: Bedient sich Schalke unterklassig?

Interimscoach Jakob Fimpel wird bis zur Länderspielpause Mitte Oktober beim FC Schalke das Zepter in der Hand halten. Bis dahin soll ein Nachfolger des freigestellten Karel Geraerts installiert werden. Zahlreiche Namen stehen bei Ben Manga, der vorübergehend die sportliche Gesamtverantwortung innehat, auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich sollen die Knappen eine Lösung aus dem Ausland bevorzugen – zu denen zählen unter anderem die zuletzt gehandelten Raúl (Real Madrid II) und Onur Cinel (Co-Trainer bei RB Salzburg). Auch die vereinslosen Valérien Ismaël, Thomas Letsch, Torsten Lieberknecht sowie Robert Kovac wurden bereits beim Zweitligisten ins Spiel gebracht.

Lese-Tipp

Schalkes Favorit: Gelingt der große Raúl-Coup?

Ein weiterer Name taucht nun in einem Bericht der ‚WAZ‘ auf. Demzufolge befindet sich Übungsleiter Heiner Backhaus, aktuell für Alemannia Aachen verantwortlich, im Schalker Fokus. Manga selbst soll sich nach dem 42-Jährigen erkundigt haben. Eine Anfrage beim Drittliga-Aufsteiger sei hingegen noch nicht eingetroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Große Ehre“

Aachens Technischer Direktor Erdal Celik sagt gegenüber der Regionalzeitung: „Ich höre und lese immer wieder, dass Vereine an Heiner interessiert sind oder sein sollen. Ich sage es mal so: Wir wissen, welch überragenden Trainer wir hier in Aachen haben. Sollte ein Verein wie der FC Schalke 04 an Heiner Interesse bekunden, dann wäre das für uns eine große Ehre und Bestätigung der guten Arbeit in Aachen.“

Backhaus‘ Arbeitspapier besitzt noch langfristig bis 2027 Gültigkeit. Entsprechend gibt sich Celik gelassen: „Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Denn Heiner ist hier noch vertraglich gebunden und die Geschichte unter ihm als Trainer ist bei Alemannia Aachen noch längst nicht zu Ende geschrieben.“ Übrigens: Der Fußballlehrer blickt auf eine Schalke-Vergangenheit zurück, bis zur U17 war er in der Knappenschmiede aktiv.