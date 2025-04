Schalke hofft auf Millionen-Verkauf

Der FC Schalke 04 ist im kommenden Sommer offen für einen Verkauf von Derry Murkin. Der ‚WAZ‘ zufolge rechnen die Knappen mit einem Verkauf, der einen niedrigen Millionen-Betrag einbringen soll. Der 25-Jährige würde in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr gehen, Verhandlungen über eine Ausweitung des Arbeitspapiers stocken seit Wochen.

Im Winter wäre der Engländer beinahe bei Holstein Kiel gelandet, in den vergangenen vier Spielen fand er sich zweimal auf der Bank wieder, zweimal stand er von Beginn an auf dem Rasen. Ansonsten ist der Linksverteidiger einer der Lichtblicke in einer schwierigen königsblauen Saison. Murkin war vor zwei Jahren vom FC Volendam zum Zweitligisten gewechselt.