Krösche lässt Götze-Verlängerung offen

von Fabian Ley - Quelle: Sky90
Mario Götze beobachtet die Situation @Maxppp

Markus Krösche will eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags von Mario Götze (33) noch nicht abnicken. „Wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und gesagt, wir schauen mal, dass er fit wird und wieder Spiele für uns macht und dann setzen wir uns alle halbe Jahr mal zusammen“, so der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt bei ‚Sky90‘.

Vor allem aufgrund von Verletzungen kam Götze in der laufenden Saison bislang nur zu vier Kurzeinsätzen. Ungeachtet dessen sei der Mittelfeldspieler „ein extrem wichtiger Spieler. Sicherlich ist es so, dass wir Mario als sehr wichtigen Teil der Mannschaft sehen und ich glaube, dass er dieser jungen Mannschaft unglaublich viel geben kann.“ Zuletzt ging die Tendenz klar in Richtung weiterer Zusammenarbeit.

