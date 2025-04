Roma: Ranieri spricht über seinen Nachfolger

Die AS Rom wird wohl in Kürze einen Nachfolger für Claudio Ranieri vorstellen. Wie der aktuelle Roma-Trainer, der auch mit der Suche nach seinem Nachfolger betraut ist, in einem Interview mit ‚Il Messaggero‘ bekanntgibt, steht die Entscheidung kurz bevor: „Wir stehen kurz vor der Entscheidung über den neuen Trainer der Roma.“

Die Liste der möglichen Ranieri-Erben soll sich auf vier Kandidaten reduziert haben. Als Favorit gilt in Italien Maurizio Sarri. Daneben werden auch weiterhin Stefano Pioli, Vincenzo Montella und Patrick Vieira am Tiber gehandelt. Eine entsprechende Liste soll Ranieri bei den Besitzern, der US-amerikanischen Friedkin Group, abgegeben haben.