BVB: Interesse an drei Chelsea-Stars?

An der Strobelallee bemüht man sich intensiv um Nationalspieler Karim Adeyemi (19) von RB Salzburg. Ob Borussia Dortmund den Zuschlag beim pfeilschnellen Angreifer bekommt, steht aber in den Sternen. Und so sind die Schwarz-Gelben gut beraten, andere Optionen in der Hinterhand zu haben. Laut einem Bericht aus England geht ein intensiver Blick nach England.

Wie ‚TEAMtalk‘ berichtet, stehen gleich drei Akteure vom FC Chelsea in Dortmund auf der Liste: Timo Werner (25), Callum Hudson-Odoi (20) und Christian Pulisic (23). Die BVB-Bosse hätten die Kollegen aus London darum gebeten, in allen drei Fällen über etwaige Entwicklungen bezüglich eines Transfers informiert zu werden.

Drei Wechselkandidaten

BVB-Gerüchte um Werner und Hudson-Odoi gab es in den vergangenen Wochen und Monaten bereits. Beide würden mit ihrem Tempo gut zu den Schwarz-Gelben passen. Gleiches gilt für Pulisic, der bei der Borussia einst den Durchbruch schaffte, dann aber unbedingt in die Premier League wechseln wollte.

Dort konnte sich der US-Amerikaner bislang jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. Ein Abschied von Chelsea scheint darum nicht ausgeschlossen – wie bei Werner und Hudson-Odoi auch. Der BVB schaut genau hin.