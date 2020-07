Gerücht: United in Gesprächen über Coman-Transfer

Manchester United unternimmt offenbar einen Vorstoß, um Kingsley Coman vom FC Bayern loszueisen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, kann man sich beim englischen Rekordmeister einen permanenten Wechsel ebenso gut wie eine Leihe des 24-jährigen Flügelspielers vorstellen. Gespräche seien bereits aufgenommen worden.

Das Onlinemedium verweist auch auf Uniteds Interesse an Borussia Dortmunds Jadon Sancho (20). Klar ist aber auch: Für das englische Juwel müssten mehr als 100 Millionen Euro Ablöse fließen. In wirtschaftlich ungewissen Zeiten selbst für die Red Devils zu viel.

Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern. Dass mit Leroy Sané (24) neue Konkurrenz kam, stört den Franzosen laut eigener Aussage nicht. Aus einem anderen Blickwinkel müsse man dies allerdings betrachten, wenn der FC Bayern plötzlich sagen sollte, „dass sie mich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass der Verein weiß, was er an mir hat. Die Situation von Leroy Sané hat nichts mit meiner eigenen Zukunft zu tun.“

Danach sieht es aber nicht aus. Nach FT-Informationen ließen die Bayern Coman bereits wissen, sich eine Verlängerung seines noch bis 2023 datierten Vertrags vorstellen zu können. Eine Involvierung in den Sané-Transfer und somit einen Wechsel zu Manchester City lehnte der Rechtsfuß, der am liebsten über die linke Seite angreift, ab.

Die Bayern werden nicht müde zu betonen, mit einem möglichst breiten Kader in die eng getaktete Saison 2020/21 gehen zu wollen. Auf den Außenbahnen plant man eine Rotation aus Sané, Serge Gnabry und Coman. Nur wenn United ein Angebot in astronomischer Höhe abgeben würde, käme man in München wohl ins Grübeln. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Darüber hinaus wird sich der verletzungsanfällige Coman genau überlegen, ob die harte Gangart in der Premier League seinem Spiel zu Gute käme.