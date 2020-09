Ex-Dresdner Koné im Köln-Visier

Der 1. FC Köln hat wohl ein Auge auf Moussa Koné geworfen. Wie der ‚Express‘ berichtet, sind die Kölner bei ihrer Suche nach weiteren Verstärkungen für die Offensive auf den Mittelstürmer von Olympique Nîmes gestoßen. Dem Bericht zufolge soll der schnelle Rechtsfuß 2,5 Millionen Euro kosten.

Der 23-Jährige ist kein Unbekannter in Deutschland: Koné spielte in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit für Dynamo Dresden. Im Winter wechselte der Mittelstürmer dann für zwei Millionen Euro in die Ligue 1. Bei Nîmes schaffte es der Senegalese jedoch nicht, sich nachhaltig durchzusetzen und kam in den ersten drei Spielen der neuen Saison nur von der Bank.