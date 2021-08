FCA-Zukunft: Uduokhai bleibt unklar

Felix Uduokhai hat trotz der anhaltenden Gerüchte um seine Position nicht unbedingt vor, den FC Augsburg vorzeitig zu verlassen. „Manchmal wird auch viel geplappert. Ich bin hier, ich habe Vertrag, ich bin Augsburger“, sagt der Innenverteidiger im Gespräch mit dem ‚kicker‘. Zuletzt wurde von einem Interesse von Atalanta Bergamo am 23-Jährigen berichtet.

Nibelungentreue dürfen die Fuggerstädter von Uduokhai allerdings nicht erwarten. „Ich sage nicht, ich will weg oder muss weg. Klar habe ich Ziele und will auch international spielen. Aber die Zeit kann man nicht immer bestimmen“, äußert sich der 1,92 Meter große Linksfuß kryptisch zu seiner Zukunft. An Augsburg ist die Abwehrkante noch bis 2024 gebunden. Für Cheftrainer Markus Weinzierl ist die Sachlage dagegen klar, wie er zuletzt betonte: „Wir brauchen ihn definitiv, er ist gesetzt und wichtig. Ein Abschied ist für mich kein Thema.“