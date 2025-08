Augsburg erreicht Anfrage für Breithaupt

Espanyol Barcelona ist an einer Zusammenarbeit mit Tim Breithaupt (23) interessiert. Dem ‚kicker‘ zufolge hat der spanische Erstligist eine Anfrage für den defensiven Mittelfeldspieler beim FC Augsburg eingereicht. Spekuliert wird über eine erneute Leihe.

Die zurückliegende Rückrunde wurde Breithaupt bereits in der zweiten Liga beim 1. FC Kaiserslautern geparkt. Nun könnte er in La Liga den nächsten Entwicklungsschritt gehen. In der Fuggerstadt besitzt der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler noch ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier.