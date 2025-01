Bundesliga: Die FT-Topelf des 19. Spieltags

Spieler des Spieltags: Morgan Guilavogui

Der FC St. Pauli stellt die zweitbeste Abwehr der Liga (21 Gegentore), vorne war aber bislang immer etwas der Wurm drin. Das änderte sich gegen den 1. FC Union Berlin vor allem dank Morgan Guilavogui. Die Leihgabe vom RC Lens wirbelte die Abwehr der Eisernen durcheinander und war mit zwei Toren und einer Vorlage an allen drei Treffern direkt beteiligt. Der 26-Jährige, der bereits in der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) getroffen hatte, steht damit jetzt bei fünf Ligatreffern. In dieser bestechenden Form könnten in Kürze noch weitere folgen.

