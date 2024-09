FC Bayern verlängert mit Toptalent

Jonathan Asp Jensen bleibt dem FC Bayern München noch einige Jahre erhalten. Wie der Rekordmeister bekanntgibt, hat der 18-Jährige seinen Vertrag in München bis 2028 verlängert. „Jonny ist die dritte Saison bei uns am Campus und hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt. Zu Beginn der aktuellen Regionalliga-Saison zählt er zu den besten Spielern in unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt von seinem fußballerischen Potenzial und seinem großen Talent und freuen uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre gemeinsam mit uns gehen möchte“, lässt sich Nachwuchsdirektor Jochen Sauer zitieren.

Asp Jensen war 2022 aus der Jugend des FC Midtylland nach München gewechselt. Der dänische U18-Nationalspieler durchlief zunächst die U17 und U19 des FCB und ist seit Jahresbeginn fester Bestandteil der zweiten Mannschaft des Klubs. In 19 Regionalligaspielen steuerte der offensive Mittelfeldspieler elf Scorerpunkte bei. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison durfte Asp Jensen zudem bereits Profiluft schnuppern, gegen den VfL Wolfsburg (2:0) kam der Youngster zu einem Kurzeinsatz.