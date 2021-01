Gala feilt an Ayhan-Transfer

Kaan Ayhan könnte die Saison in der türkischen Süper Lig beenden. Wie die türkische Tageszeitung ‚Hürriyet‘ berichtet, will Galatasaray den 26-jährigen Innenverteidiger von US Sassuolo ausleihen. Der türkische Traditionsklub biete 750.000 Euro Leihgebühr sowie eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen.

Sassuolo würde Ayhan gerne dauerhaft abgeben, die aufgerufenen 2,5 Millionen Euro Ablöse will Gala aber nicht zahlen und favorisiert zunächst das angebotene Leih-Modell. Der frühere Schalker kommt in den vergangenen Monaten für Sassuolo nur noch unregelmäßig zum Einsatz.