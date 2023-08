Mainz: Stach-Abschied wohl vom Tisch

Anton Stachs Wunsch nach einem Wechsel zur TSG Hoffenheim wird offenbar nicht erfüllt. „Wir spielen die Saison weiterhin mit dem aktuellen Kader“, wird Mainz 05-Sportvorstand Christian Heidel vom ‚kicker‘ zitiert. Demnach lagen beide Klubs in Sachen Ablöse zu weit auseinander. Stach ist nur noch bis 2024 an Mainz gebunden. Der Sechser hatte den Rheinhessen seinen Wechselwunsch mitgeteilt.

Auch mit der TSG war sich der zweifache Nationalspieler einig. In Mainz hatte man für den Last-Minute-Wunsch von Stach jedoch kein Verständnis. „Warum sollte jetzt noch ein Verein vorstellig werden, der sich die ganze Zeit nicht gemeldet hat. Was macht das für einen Sinn“, kommentierte Heidel vor zwei Tagen einen möglichen Verkauf von Stach. Notfalls kann der Bundesligist den Vertrag per Option noch um eine Saison verlängern, hat also keinen Verkaufsdruck.