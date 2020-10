Dritter Ibra-Doppelpack reicht Milan nicht

Der AC Mailand hat in einer torreichen Partie gegen die AS Rom erstmals in dieser Serie A-Saison keinen Sieg eingefahren. Mit 3:3 trennten sich die Rossoneri am Montagabend vom Hauptstadtklub. Die Tabelle führt Milan mit nun 13 Zählern nach fünf Spielen weiterhin an, die Roma rangiert auf Platz neun.

Einmal mehr im Mittelpunkt stand Zlatan Ibrahimovic, der seinen dritten Doppelpack in seinem dritten Saison-Einsatz markierte. Der 39-jährige Schwede führt die ligainterne Torschützenliste mit nun sechs Treffern an.