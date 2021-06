„Und zum Nachtisch Kroatien“ | Geheimfavorit Dänemark?

Spanien sucht das Glück mit der Gabel

Die Spanier stimmen sich bereits auf das Achtelfinalspiel gegen Kroatien (Montag, 18 Uhr) ein. Die Furia Roja fährt dafür traditionell nach Madrid, um sich dort beim gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Aarde für die Spiele zu stärken. Das Ritual soll den Spaniern das nötige Glück bringen, das vor allem in den ersten beiden Gruppenspielen noch fehlte. Die ‚Marca‘ titelt heute passend mit „Und zum Nachtisch Kroatien“. Ob die kämpferischen Kroaten sich so einfach vernaschen lassen, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude in Spanien auf das Duell mit dem Vizeweltmeister ist jedenfalls groß.

Italien träumt von großen Wurf

Noch ausgelassener ist die Euphorie in Italien. Nach der souveränen Gruppenphase denken die Italiener bereits ans Finale. Gegen die Türkei, die Schweiz und Wales musste die Mannschaft von Roberto Mancini bisher kein einziges Gegentor hinnehmen. Darauf soll aufgebaut werden, so fordert die ‚Tuttosport‘ heute: „Wir wollen euch wieder so sehen“. Heute Abend um 21 Uhr trifft die Squadra Azzurra im Wembley Stadion auf Österreich. Die italienische Presse feuert die Mannschaft an. So titelt der ‚Corriere dello Sport‘ heute mit „Go Italia Go“.

Ist Dänemark der neue Geheimfavorit?

Auf den Tag genau 29 Jahre nach dem erfolgreichen EM-Finale 1992 möchte die dänische Nationalmannschaf heute einen weiteren Triumph einfahren. Bereits der Einzug in die K.o.-Runde war nach der Tragödie um Christian Eriksen und den zwei Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen eine Überraschung. Im Achtelfinale spielt Dänemark heute um 18 Uhr gegen Wales und wird versuchen, auf der starken Leistung zuletzt gegen die Russen aufzubauen. Die ‚BBC‘ geht sogar so weit, dass die von den Dänen geformte „Einheit nach dem Unglück“ sie zum neuen Geheimfavoriten für den Titel macht.