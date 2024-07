Medien: Williams „verrückt“ nach Wechsel – Zweikampf entbrannt?

Die Aktie Nico Williams wird heißer gehandelt denn je. Während der laufenden Europameisterschaft hat der pfeilschnelle Flügelstürmer wohl auch den letzten Zweiflern klar gemacht, dass er Superstarpotenzial besitzt. Seine Leistungen im Turnier wecken dem Vernehmen nach auch beim FC Bayern Begehrlichkeiten. Doch zwei Klubs sind den Münchnern im Werben um Williams offenbar weit voraus.

Laut ‚Sport‘ zeichnet sich ein Zweikampf zwischen dem FC Barcelona und dem FC Chelsea ab. Dem Bericht zufolge sei der Angreifer von Athletic Bilbao „ganz verrückt danach“, nach Barcelona zu wechseln. Dort würde Williams nämlich auf zwei seiner engsten Freunde treffen: Lamine Yamal (16) und Pedri (21). Die wirtschaftliche Lage von Barça erschwert die Situation aber ungemein. Das ist auch der Konkurrenz aus London bewusst.

Fast 60 Millionen Euro ist die Ausstiegsklausel des Youngsters schwer. Für die Blues wäre eine solche Summe kein Problem. In Bilbao kassiert Williams laut der spanischen Tageszeitung 7,8 Millionen Euro pro Jahr. Das könnten die Blues locker toppen. In Barcelona hingegen sorgen insbesondere die Gehaltszahlungen aufgrund der von der Liga auferlegten Grenzen für Schwierigkeiten. Und der FC Bayern? An der Säbener Straße scheint man derzeit trotz Gerüchte um ein Interesse noch die Füße still zu halten.