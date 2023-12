Schalke-Zukunft: Karaman trifft Entscheidung

Kenan Karaman ist offen für einen langfristigen Verbleib beim FC Schalke 04. Der Stürmer sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Mein erster Ansprechpartner wird auf jeden Fall Schalke bleiben. Ich will auf jeden Fall dazu beitragen, dass der Verein langfristig wieder in der ersten Liga spielt. Und wenn man mich als Teil davon sieht, bin ich offen dafür.“

Einen Wechsel im Januar schließt Karaman aus: „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Rückrunde. Ja, ich kann sagen, dass ich hier bleibe.“ Die Königsblauen wird es freuen. Der 29-Jährige war in 13 Pflichtspielen an zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen). Vertraglich ist Karaman an den Revierklub noch bis 2025 gebunden.