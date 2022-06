Bericht: Hoffenheim-Interesse an Truffert

Die TSG Hoffenheim schaut sich offenbar nach einem neuen Linksverteidiger um. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, beschäftigt sich der Bundesligist mit Adrien Truffert von Stade Rennes. Als weitere Interessenten werden Ajax Amsterdam, der FC Everton, Leicester City und West Ham United genannt.

Truffert selbst soll mit einem Wechsel in die Bundesliga oder in die Premier League liebäugeln. Bei den Bretonen steht der 20-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag. In Hoffenheim ist auf links David Raum gesetzt. Um den Nationalspieler halten sich aber hartnäckig Wechselgerüchte. Unter anderem Borussia Dortmund hat die Personalie auf dem Zettel.