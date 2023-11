Bayern deklassiert den BVB | Glatte 1 für Offensiv-Duo

Die Bayern legten los wie die Feuerwehr und führten schon nach acht Minuten durch Tore von Dayot Upamecano und Harry Kane mit 2:0. Beide Treffer wurden von kaum zu haltenden Leroy Sané vorbereitet. Auch in der Folge agierten die Münchner gleichsam seriös wie spielfreudig und hätten das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können. Der lange völlig harmlose BVB kam erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff zur ersten Torchance durch Donyell Malen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Chancenfeuerwerk und die Partie wurde immer lebhafter. So vergaben Jamal Musiala (47., 64.) und Sané (58.) gegen Gregor Kobel, während sich Manuel Neuer mit einer Weltklasse-Parade gegen Marco Reus auf der großen Bühne zurückmeldete (56.). In einer Phase, in der der FCB immer mehr Platz vorfand, erzielte Kane das 3:0 und machte somit den berühmten Sack zu (72.). In der Nachspielzeit legte der beste Akteur auf dem Rasen sogar noch seinen dritten Treffer nach.

Torfolge

0:1 Upamecano (4.): Sané bringt eine Ecke von rechts scharf vors Tor. Upamecano geht energischer als Gegenspieler Schlotterbeck zum Ball und köpft diesen aus Nahdistanz ins Tor.

0:2 Kane (9.): Mit einem Hackentrick in der eigenen Hälfte lässt Sané das Dortmunder Pressing ins Leere laufen. Goretzka treibt den Ball durchs Mittelfeld und schickt Sané gegen den chancenlosen Hummels ins Laufduell. Den Querpass versenkt schließlich Kane mühelos.

0:3 Kane (72.): Die Bayern finden immer größere Räume vor und nutzen sie nun: Musiala spielt auf rechts Coman frei, der flach auf Kane hereingibt. Unbedrängt lässt sich der Torjäger nicht zweimal bitten und versenkt.

0:4 Kane (90.+3): Süle spielt Pavlovic den Ball in den Fuß. Im Fallen bringt der Youngster die Kugel zum freistehenden Kane, der einmal mehr staubtrocken abschließt.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Süle (5) für Wolf

55‘ Adeyemi (4) für Malen

55‘ Nmecha (4) für Özcan

66‘ Moukoko für Brandt

79‘ Haller für Füllkrug

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

60‘ Pavlovic (2,5) für Upamecano

89‘ Choupo-Moting für Musiala

89‘ Müller für Sané