Osnabrück: Sportchef macht Schluss

Der VfL Osnabrück muss sich nach einem neuen Sportchef umsehen. Wie der Zweitligist mitteilt, hat Sportdirektor Amir Shapourzadeh die Klubführung darüber informiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag unabhängig vom weiteren Saisonverlauf nicht verlängern wird. Shapourzadeh kam 2021 an die Bremer Brücke und war maßgeblich am Wiederaufbau in Liga drei beteiligt, der im vergangenen Sommer im Aufstieg mündete. Aktuell taumelt der Tabellenletzte allerdings wieder in Richtung dritter Liga.

Geschäftsführer Michael Welling sagt: „Amir Shapourzadeh hat mit großem persönlichem Einsatz in einer schwierigen Phase des VfL Osnabrück angepackt und mit einer klugen Transferpolitik die Rückkehr in die Erfolgsspur unterstützt. Außerdem hat er mit erzielten Ablösesummen neue Maßstäbe für den Klub gesetzt. Dass uns Amir frühzeitig über seine Pläne nach dem Saisonende informiert hat, spricht für seine Professionalität und ermöglicht uns in Ruhe, die künftige Aufstellung des Sportbereichs zu gestalten.“