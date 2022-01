Hoffenheim angelt sich Pauli-Talent Becker

Finn Ole Becker hat den Aufstieg in die Bundesliga schon jetzt sicher. Die TSG Hoffenheim vermeldet die Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers, der vom FC St. Pauli in den Kraichgau wechselt und einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschreibt.

Becker wird sich im Sommer dem Team von Sebastian Hoeneß anschließen. Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein Arbeitspapier in St. Pauli ausläuft.

TSG-Sportdirektor Alexander Rosen lobt: „Finn ist ein sehr talentierter Spieler mit überragenden fußballerischen Fähigkeiten, der im Mittelfeld sehr variabel eingesetzt werden kann. Er ist ein ebenso cleverer wie kreativer Spieler, der auf dem Platz auch in Drucksituationen immer in der Lage ist, spielerische Lösungen zu finden.“

In den vergangenen Tagen wurde Becker auch mit Hoffenheims Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Das Rennen macht nun aber die TSG. Der gebürtige Elmshorner gehörte beim Kiezklub zu den Protagonisten der bislang so starken Zweitliga-Saison, lief 14 Mal auf, erzielte zwei Tore und gab drei Vorlagen.