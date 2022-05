BVB: Morey zum Vorbereitungsstart fit

Bei Mateu Morey bahnt sich ein Ende der Leidenszeit an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, macht der 22-Jährige in seiner Reha gute Fortschritte und soll zum Beginn der Saisonbereitung wieder normal am Teamtraining teilnehmen. Zuletzt habe es sogar Hoffnung gegeben, dass der Rechtsverteidiger noch in der laufenden Spielzeit mit der Mannschaft trainieren könne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor rund einem Jahr zog sich Morey im DFB-Pokal-Spiel gegen Holstein Kiel (5:0) eine schwere Knieverletzung zu. Kapsel, Außenband und Kreuzband wurden in Mitleidenschaft gezogen. Seitdem arbeitet der Spanier an seinem Comeback.