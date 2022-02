Nächster Klub an BVB-Kandidat Ekitike dran

Hugo Ekitike ruft weiter großes Interesse in Fußball-Europa hervor. Nun zählt die ‚Gazzetta dello Sport‘ auch den AC Mailand zum Kreis der potenziellen Abnehmer des französischen Stürmers, der in der laufenden Saison bereits auf zehn Tore im Trikot von Stade Reims kommt. Bis 2024 ist der 19-Jährige noch an den Ligue 1-Klub gebunden.

Gut möglich also, dass Ekitike seinem Arbeitgeber im Sommer eine ordentliche Stange Geld einbringt. Neben Milan wurden in den vergangenen Wochen auch Borussia Dortmund, Newcastle United, West Ham United und Paris St. Germain gehandelt. Nach FT-Infos klopfte zudem schon der FC Chelsea an die Tür.