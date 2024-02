Real: Diese Millionen-Prämie bekommt Mbappé

Nein, diesmal wird Real Madrid wohl nicht in die Röhre gucken. Schon mehrfach ist Kylian Mbappé den Madrilenen trotz guter und intensiver Gespräche vom Haken gegangen. In diesem Sommer allerdings, da der Abschied von Paris St. Germain feststeht, führt kein Weg mehr am Rekordsieger der Champions League vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist aber auch, dass die Königlichem dem Superstar viele Zugeständnisse machen müssen in Form diverser Prämien und anderer Bonbons. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zählt dazu auch eine Prämie für den Gewinn des Ballon d’Or. Im Umfeld des Stürmers ist von 15 Millionen Euro die Rede.

Lese-Tipp

„Wollte unbedingt gehen“: Rüdiger stand vor PSG-Transfer

Zuletzt war aus Spanien zu vernehmen, dass sämtliche Details zwischen Real und Mbappé geklärt sind. Die ‚Marca‘ berichtete gar, dass der 25-Jährige schon unterschrieben hat. Da nun bereits spezifische Eckpunkte wie eben die Ballon d’Or-Prämie oder auch die Verteilung der Bildrechte bekannt sind, dürften die Dinge in der Tat ihren Lauf genommen haben.