Vertragsende 2022: Wer verlässt Köln?

Florian Kainz (29): Nach schwerer Knieverletzung, die den Österreicher über weite Strecken der vergangenen Saison zum Zuschauen zwang, gehört Kainz wieder zum Stammpersonal der Geißböcke. Auf der halb linken Position in der Mittelfeldraute schlägt der Rechtsfuß viele gefährliche Flanken und ist ein wichtiger Bestandteil des Offensivspiels der Kölner. Dementsprechend groß dürfte das Interesse in der Domstadt sein, den auslaufenden Vertrag mit Kainz zu verlängern.

Jannes Horn (24): Für den Linksverteidiger könnte es mit Blick auf einen neuen Vertrag eng werden. An Platzhirsch und Kapitän Jonas Hector scheint aktuell auf der linken Seite kein Vorbeikommen. Zudem scharrt Youngster Noah Katterbach mit den Hufen, obgleich der 20-Jährige in dieser Saison aufgrund körperlicher Defizite (noch) keine Rolle unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart spielt. Zudem dürfte es für Horn aufgrund seiner spielerischen Mängel schwierig werden, auf ausreichend Spielzeit zu kommen und sich für einen neuen Kontrakt zu empfehlen.

Rafael Czichos (31): Auch in dieser Saison gehört der Innenverteidiger zum Stammpersonal des FC. Als lautstarker Wortführer und Vizekapitän ist der Linksfuß wichtig für das Mannschaftsgefüge – wenngleich der der 1,87-Mann häufig fehleranfällig agiert und zuweilen einen Unsicherheitsfaktor in der Defensive darstellt. Dennoch stehen die Zeichen bei Czichos auf Verbleib.

Benno Schmitz (26): Der ebenso unerwartete wie bemerkenswerte Formanstieg des Rechtsverteidigers brachte Schmitz den Spitznamen „Kölscher Cafu“ ein. Und tatsächlich ist der Rechtsfuß im Vergleich zu den Vorjahren kaum wiederzuerkennen. Unermüdlich beackert der gebürtige Münchner die rechte Seite und füttert die Angreifer Anthony Modeste (33) und Sebastian Andersson (30) mit präzisen Flanken. Drei Assists in neun Pflichtspielen stehen für Schmitz zu Buche. Das fehlende Tempo kompensiert Schmitz aktuell durch großen Einsatz und seine stark verbesserte Fitness. Kann er seine Leistungen konservieren, steht einer Ausdehnung seines Arbeitspapieres nichts im Weg.

Tomas Ostrak (21): Im Sommer kehrte der offensive Mittelfeldspieler gestärkt von seiner Leihe beim tschechischen Klub MFK Karvina zurück. Zwar zählte der Rechtsfuß durchaus zu den Gewinnern in der Vorbereitung unter Baumgart, für mehr als drei kürzere Einsätze reicht es bis dato allerdings nicht. Im DFB Pokal gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Mittwoch feierte Ostrak sein Startelfdebüt, bei dem er jedoch nicht zu überzeugen wusste und zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Der Techniker muss sich definitiv steigern, um die Aussichten auf einen Verbleib am Geißbockheim zu verbessern.

Louis Schaub (26): Ebenso wie Ostrak wusste der technisch versierte Offensivspieler in der Vorbereitung zu gefallen. Nach zwei Leihen zählte Schaub ursprünglich zu den Verkaufskandidaten, mittlerweile hat sich der Techniker jedoch seinen Platz in der Mannschaft erkämpft. Als Joker bringt der 27-fache Nationalspieler regelmäßig Schwung ins Spiel der Kölner und steuerte in acht Bundesliga-Partien zwei Torbeteiligungen (ein Treffer, ein Assist) bei. Bislang stand Schaub allerdings erst einmal in der Startelf – will der Österreicher über die Saison hinaus bleiben, muss er diese Quote steigern.