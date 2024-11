Reals neuer Plan mit Mbappé

Die spanische Presse wird nicht müde, den Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid zu kritisieren. Bei Real tat sich der französische Superstar von Anfang an etwas schwer, sich im System von Carlo Ancelotti zu integrieren. Der hochdekorierte Coach setzt den 25-Jährigen für gewöhnlich als Mittelstürmer ein. Eine Position, die Mbappé zwar nicht fremd, aber die definitiv nicht seine stärkste ist.

Nach 17 Spielen steht der Weltmeister von 2018 wettbewerbsübergreifend bei neun Toren und zwei Vorlagen. Eine ordentliche Quote, aber bei weitem nicht das, was die Königlichen sich von ihrem Startransfer versprochen hatten. Der Offensivstar erhält nun allerdings eine unerwartete Chance. Am Wochenende zog sich Teamkollege Vinicius Junior (24) beim 3:0-Sieg gegen CD Leganes eine Muskelverletzung im linken Bein zu und wird dem Vernehmen nach mindestens drei Wochen ausfallen. Damit wird Mbappés Lieblingsposition auf dem linken Flügel plötzlich frei.

Härtetest gegen Liverpool

Laut der ‚as‘ möchte Ancelotti dem Franzosen die Gelegenheit bieten, sich bis zur Rückkehr des Brasilianers in seiner Stammrolle zu beweisen, in der er bei Paris St. Germain und in der französischen Nationalmannschaft seine Weltklasse nachgewiesen hat. Für Vinicius soll demzufolge Brahim Diaz in die Elf rücken und sich eher ins Zentrum orientieren.

Am Mittwoch (21 Uhr) darf sich Mbappé nun direkt in einem Härtetest beweisen, dann tritt Real in der Champions League zum Auswärtsspiel beim formstarken FC Liverpool an. Der 86-fache Nationalspieler selbst bemüht sich, die fortwährende Diskussion herunterzuspielen. „Ich kann auf jeder Position im Sturm spielen. Ich bin bereit, dem Team zu helfen und mein Bestes zu geben. Wie auch immer, rechts, links oder in der Mitte zu spielen, das ist die Geschichte meiner Karriere und mir ist es egal“, erklärte Mbappé im Anschluss an das Leganes-Spiel.