Tottenham: Alles klar bei Wunschstürmer Véliz

Der Transfer von Alejo Véliz zu Tottenham Hotspur steht vor dem Abschluss. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Spurs mit Rosario Central mündlich auf die Ablösemodalitäten geeinigt. Der 19-jährige Stürmer werde in den nächsten Tagen seinen Medizincheck absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verwirrung herrscht um die Ablöse. Romano zufolge fließt eine Summe von rund 15 Millionen Euro, die erfolgsabhängig weiter steigen kann. Argentinische Medien hatten zuvor berichtet, dass Véliz über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 14 Millionen Euro in seinem bis 2025 datierten Vertrag verfügt. Wie viel Geld am Ende auch fließen mag, klar scheint: Der argentinische U20-Nationalspieler wird sich den Spurs anschließen.