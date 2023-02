Qenaj verlängert in Heidenheim

Elidon Qenaj bleibt dem 1. FC Heidenheim erhalten. Der 19-jährige Stürmer verlängert seinen Vertrag beim derzeitigen Tabellendritten der zweiten Liga bis zum Sommer 2024. Robert Strauß, Bereichsleiter Sport bei Heidenheim, erklärt mit Blick auf die Verlängerung: „Seitdem Elidon im vergangenen Sommer zu unserer Profimannschaft dazugestoßen ist, hat er uns mit seiner Lernbereitschaft und seiner Mentalität beeindruckt. Seine Verletzung war natürlich umso bitterer, da Eli in dieser kurzen Zeit bereits erste Einsätze in der 2. Liga sammeln konnte – Das ist als junger Spieler im ersten Profijahr nicht selbstverständlich.“

Und weiter: „Wir sehen in Elidon einen jungen Spieler aus unseren eigenen Reihen mit Potenzial und wollen ihm mit dieser Vertragsverlängerung die Chance bieten, nach überstandener Verletzung an seine bisher gezeigten Leistungen bei uns anknüpfen zu können.“ Aufgrund eines Kreuzbandrisses fällt Qenaj seit Oktober des vergangenen Jahres aus, befindet sich mittlerweile jedoch wieder im Aufbautraining. Vor seiner Verletzung kam das Nachwuchstalent in der Liga zu drei Kurzeinsätzen.

